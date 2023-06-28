Edirne'deki polis lojmanlarında yangın 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dairenin tüm odaları kullanılamaz hale geldi.

İHA

Edirne'nin Kocasinan Mahallesi'nde panik anları yaşandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait olan 500 Evler Polis Lojmanları'nda 5 katlı apartmanın 4’üncü katında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Ekipler müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yaralanma ya da can kaybına neden olmayan yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.