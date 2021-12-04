Edirne'de sahte polis dolandırıcılığına tutuklama

Keşan ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan şahıs, yaşlı kadından altınları ve paralarını kapısına gelen kişiye vermesini istedi. Devriye gezen polis ekiplerine takılan şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde E.Y. (26) isimli şahıs, 86 yaşındaki H.A. isimli kadını telefonla arayıp kendisini 'polis' olarak tanıttı.

Yaşlı kadına terör operasyonu yapacağını söyleyen sahte polis, H.A.'dan para ve altınlarını, evinin önüne gelecek kişiye vermesini istedi.

PARA VE ALTINLARINI TESLİM ETTİ

H.A. da paniğe kapılıp 16 bin TL, 400 euro, 6 bilezik, 1 Trabzon set, 1 altın zincirli tuğra, 2 kolye, 2 bileklik, 6 çift küpe, 3 çeyrek ve 9 reşat altın, 1 saat ve 3 altın yüzüğü poşete koyup evinin önüne gelen E.Y.’ye verdi.

EKİPLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi yaptıkları sırada, şüpheli şahsın caddedeki apartmana girip, elinde poşetle dışarı çıktığını fark etti.

E.Y.'yi takibe alan ekipler, Keşan Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde taksiye bindiği sırada yakalayıp, gözaltına aldı.

MAĞDUR KADINA ULAŞILDI

Poşeti inceleyen polis, yüklü miktarda altın, para ve H.A. adına düzenlenmiş banka dekontunu buldu. Ardından mağdur kadın ile yaşanan olay telefonda görüşüldü.

YAŞLI KADINA PARA VE ALTINLAR TESLİM EDİLDİ

H.A., kendisini 2 gündür telefonla arayıp, 'polis' olarak tanıtan kişilerin terör operasyonu yapacaklarını söylediğini, bu nedenle altın ve paralarını evine gelen E.Y.’ye verdiğini belirtti.Polis, dolandırıcılıktan haberi olmayan kadına altın ve paralarını teslim etti.

DOLANDIRICI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı mahkemece ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.