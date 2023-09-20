Edirne'deki şehit babası, koruda ölü bulundu Benzin almak içine ayrıldığı evine bir daha dönmeyen Dursun Korkmaz için çalışmalar başladı. Korkmaz, koruda aracın dışında ölü halde bulundu. Cesedin üzerinde darp izine rastlanmadı.

DHA

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1996'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Piyade Er Hakan Korkmaz'ın, Edirne'nin Keşan ilçesinde oturan babası Dursun Korkmaz, benzin alacağını söyleyip, 22 PE 954 plakalı otomobiliyle evden ayrıldı.

Korkmaz'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Korkmaz için polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Koruda ölü bulundu

Dursun Korkmaz, bugün öğle saatlerinde Keşan-İstanbul kara yolundaki Beyendik beldesi yakınlarındaki koruda aracının dışında, jandarma ekipleri tarafından ölü bulundu.

Yara izine rastlanmadı

Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Korkmaz'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesi sonrası kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın da bölgeye gidip yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)