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    Edirne'den sınırı geçmeye çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı

    Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen 4 FETÖ'cü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 17:34
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    Edirne'den sınırı geçmeye çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı

    Yurt genelinde alınan güvenlik önlemleri, sınır ötesine kaçmaya çalışan terör örgütü üyelerine de mani oluyor.

    Güvenlik güçleri, Edirne'nin Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol gerçekleştirdi.

    Kontrol sırasında ekipler, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişiyi yakaladı.

    4 FETÖ'cü tutuklandı

    Jandarma ekiplerine teslim edilen N.Ş., C.Ş., H.Ç. ve A.K.'nin FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sınırda 1 PKK'lı yakalandı

    Öte yandan DHA'nın aktardığı haberde, Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütü PKK şüphelisi İ.Ç. de güvenlik güçleri tarafından yakalandığı belirtildi.

    Jandarma ekiplerine teslim edilen İ.Ç. ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Edirne den sınırı geçmeye çalışan 4 FETÖ cü tutuklandı #1


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