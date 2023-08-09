Edirne'de tarım sulamasında kullanılan dere yosun tuttu Öncesinde balık tutulan hatta bölgede tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Kırkkavak Deresi, şimdi ise kirlilikle mücadele edele etmesine vatandaş tepki gösterdi.

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İHA

CHP'li belediyelerin çalışmaması gündemden düşmezken hizmet yetersizliği vatandaşların tepkisini çekiyor.

Yaz tatilinin gelmesiyle birlikte derelerde kuraklık arttı.

Bunun ardından bakımsız derelerin oluşturduğu kirlilik ve koku vatandaşı canından bezdirdi.

Dere çöplere terk edildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kısa bir süre öncesine kadar içerisinde balık tutulan ve bölgede tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Kırkkavak Deresi, çöplerle kaplandı.

Bir zamanlar hayvanların su içtiği, bölgedeki çiftçinin de tarım alanlarını suladığı dere, sorumsuz insanların attığı çöplerin ardından kirlilikle mücadele ediyor.

Vatandaşlar çöplerini kentin deresine atıyor boşaltarak kötü kokuya sebep oluyor.

Yosunlar metrelerce uzadı

Öte yandan su akışının yavaşlamasından kaynaklı yosunlarla ve temizlik yapılmaması nedeniyle metrelerce uzunluğundaki otlarla doldu.

Kırkkavak Deresi’nin geçtiği Mescit Mahallesi 3 Nolu Gül Sokak karşısında ise, derenin tamamen çöplerle kaplandığı ve su akışının durma noktasına geldiği görüldü.

Vatandaş çözüm bekliyor

Bölge halkı, yüzeyi yosunlarla ve plastik atıklarla kaplanan deredeki kirliliğe çözüm bekliyor.

Bir zamanlar balık tutulan derede şimdi fare ve yılanların olduğunu ifade vatandaşlar, dereden yayılan kötü koku nedeniyle dışarıda oturamadıklarını anlattı.