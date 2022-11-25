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- Edirne'nin 100'üncü yıl kutlamasında ücretsiz ürün izdihamı yaşandı
Edirne'nin 100'üncü yıl kutlamasında ücretsiz ürün izdihamı yaşandı
- 25.11.2022 - 15:43
- Güncelleme : 25.11.2022 - 16:11
Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı için kentte kutlama töreni düzenlendi.
Halk oyunları gösterilerinin ardından; öğrenciler, esnaf toplulukları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kortej geçişi gerçekleştirildi.
Törenin devamında ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 4 adet F16 jeti de gösteri uçuşu yaparak törene eşlik etti.
Kutlamada ikramlıklar dağıtıldı
Atatürk Bulvarı’nda devam eden kutlama esnasında kortej geçişi yapılırken töreni izlemeye gelen vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.
Ücretsiz dağıtılan ürünleri alabilmek için kıyasıya yarıştılar VİDEO
Tören izdihama döndü
Tavuk, salam, kurabiye, süpürge, el yapımı süsler, şekerleme, ıslak mendil ve su pompası gibi ürünler, geçiş yapan araçlardan vatandaşların bulunduğu alanlara bırakıldı.
Ücretsiz ürünler meydana bırakılınca vatandaşlar arasına kıyasıya yarış başladı.
İHA'nın haberine göre, dağıtılan ürünlerden almak istenirken zaman zaman bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı.