Petrol
100.25
0.03%
Euro
18.047
-0.11%
Dolar
18.1292
0.11%
Altın
1.018
0.04%
Borsa
314
0.00%
Bitcoin
390.200
0.51%
BTXN Coin
5.03
-8.54%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Edirne'ye ilerleyen şehirlerarası otobüsün yüksek hızı kamerada

    Şehirlerarası otobüs kazaları can alırken, İstanbul'dan Edirne'ye ilerleyen otobüsün hızı kameraya yansıdı. O anı kayda alan sürücü '130 ile otobüse yetişemiyoruz' dedi.
    • 24.08.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 10:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'ye ilerleyen şehirlerarası otobüsün yüksek hızı kamerada

    Gaziantep ve Mardin'de geçtiğimiz günlerde yaşanan otobüs kazalarında aralarında 2 İHA muhabirinin de bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetmiş, kazalar tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

    Şehirlerarası otobüs kazaları felaketle sonuçlanırken, bir otobüs şoförünün de kazaya davetiye çıkardığı anlar kaydedildi.

    TEM otoyolunda İstanbul'dan Edirne yönüne ilerleyen otobüsün yüksek hızı, bir diğer sürücünün gözüne takıldı.

    "130 ile gidiyoruz yetişemiyoruz"

    O anları kayda almaya başlayan sürücü şehirlerarası otobüs sürücüsü için “Bu arkadaş can taşıyor bir de 130 ile gidiyoruz yetişemiyoruz” ifadelerini kullandı.

    Edirne'ye ilerleyen şehirlerarası otobüsün yüksek hızı kamerada ViDEO

    Edirne ye ilerleyen şehirlerarası otobüsün yüksek hızı kamerada #1

    Edirne ye ilerleyen şehirlerarası otobüsün yüksek hızı kamerada #2


    İlginizi Çekebilir

    İzleyicilerine kötü haber!
    Magazin

    İzleyicilerine kötü haber!

    ABD'den, Ruslarla çalışan Türk işletmelere yaptırım tehdidi
    Dünya

    ABD'den, Ruslarla çalışan Türk işletmelere yaptırım tehdidi

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrade

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir