Şehirlerarası otobüs kazaları can alırken, İstanbul'dan Edirne'ye ilerleyen otobüsün hızı kameraya yansıdı. O anı kayda alan sürücü '130 ile otobüse yetişemiyoruz' dedi.

Gaziantep ve Mardin'de geçtiğimiz günlerde yaşanan otobüs kazalarında aralarında 2 İHA muhabirinin de bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetmiş, kazalar tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Şehirlerarası otobüs kazaları felaketle sonuçlanırken, bir otobüs şoförünün de kazaya davetiye çıkardığı anlar kaydedildi.

TEM otoyolunda İstanbul'dan Edirne yönüne ilerleyen otobüsün yüksek hızı, bir diğer sürücünün gözüne takıldı.

"130 ile gidiyoruz yetişemiyoruz"

O anları kayda almaya başlayan sürücü şehirlerarası otobüs sürücüsü için “Bu arkadaş can taşıyor bir de 130 ile gidiyoruz yetişemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Edirne'ye ilerleyen şehirlerarası otobüsün yüksek hızı kamerada ViDEO