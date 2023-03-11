Ege sel ve lodosla mücadele ediyor! Denizli ile İzmir'de hava şartları hayatı olumsuz etkiledi Sabah saatlerinden itibaren bölgede etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, ilerleyen saatlerde lodos ve seli de beraberinde getirdi.

Yurdun birçok kesimi bugün yağmura, şiddetli rüzgara teslim oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sarı ve turuncu kodlu uyarıların ardından birçok ilde olumsuzlar yaşanmaya başladı.

Ege Bölgesi'nde İzmir sele teslim olurken, Denizli ise lodos ile mücadele etti.

Pamukkale ilçesinde etkili lodos nedeniyle 8 katlı bir apartmanın çatısı uçtu, parçalar halinde savrulan metal çatı park halindeki 6 aracın üstüne düşerek hasara yol açtı.

Savrulan parçalar tehlike saçtı

Çatının bir parçası apartmanın bahçesindeki ağaçta takıldı. Başka bir parça da apartmanın en üst katından sarkarak tehlike oluşturdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fenalaşan bir vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Apartmanın çevresinde önlem alan ekipler, çatı parçalarını toplamaya başladı.

Fırtına uyarısı geldi

İzmir'e bugün için yağış ve lodos uyarısı yapan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yarın için de fırtına olabileceğini bildirdi.

Yapılan açıklamada Kuzey Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren, Güney Ege'de ise gece saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği belirtildi.