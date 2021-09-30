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    Ege'de 4,3 büyüklüğünde deprem

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA
    • 30.09.2021 - 02:21
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    Ege'de 4,3 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.22'de deprem oldu.

    DEPREM 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE

    Deniz yüzeyinin 5,51 kilometre derinliğinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

    Ege de 4,3 büyüklüğünde deprem #1

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