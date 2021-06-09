Eğirdir Gölü’ne giren Halime yaşamını yitirdi

Alkol aldıktan sonra göle girdiği iddia edilen Halime Elma, boğularak öldü.

Isparta'da Eğirdir Gölü'nün Altınkum Mahallesi'nde bulunan plajdaki bungalov evlere ailesiyle konaklamak için gelen Halime Elma, gece saatlerinde göle girdi.

Ailesi, bir süre sonra Halime Elma'nın gözden kaybolduğunu fark etti.

BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Aile kendi imkanlarıyla Halime Elmayı bularak sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Halime Elma’yı ambulansla hastaneye kaldırdı. 36 yaşındaki Halime Elma, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

ALKOL İDDİASI

Isparta’dan 2 çocuğu ve 3 yakınıyla gelen Halime Elma'nın alkol aldığı, daha sonra girdiği suda dengesini kaybederek düştüğü ve boğulduğu öne sürüldü. Savcılık talimatıyla olayla ilgili inceleme başlatıldı.