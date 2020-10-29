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Ekonomi profesörü dolandırıcıların hedefi oldu

Ekonomi profesörü dolandırıcıların hedefi oldu

Özel bir üniversitede görevli profesörü bankadan aradıklarını söyleyerek tüm bilgilerini alan dolandırıcılar, 23 bin 900 lirasını başka bir hesaba aktardı.