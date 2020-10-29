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    Ekonomi profesörü dolandırıcıların hedefi oldu

    Özel bir üniversitede görevli profesörü bankadan aradıklarını söyleyerek tüm bilgilerini alan dolandırıcılar, 23 bin 900 lirasını başka bir hesaba aktardı.
    • DHA
    • 29.10.2020 - 08:39
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 08:56
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    Ekonomi profesörü dolandırıcıların hedefi oldu

    İstanbul’da özel bir üniversitede görevli ekonomi uzmanı Prof. Dr. Seyfettin G.’ye telefonla ulaşan dolandırıcılar, bankadan aradıklarını söyleyerek hesap işletim ücreti olan bin 321 liranın iadesi için TC kimlik numarasını ve anne kızlık soyadını paylaşmasını istedi.

    Seyfettin G., de tüm bilgilerini paylaştı.

    Telefonuna mesaj olarak gelen şifreyi dolandırıcıya veren Seyfettin G.'yi, telefonu kapadıktan 10 saniye sonra gerçek banka görevlisi arayarak dolandırılmaya çalışıldığını söyledi.

    23 BİN 900 LİRASI BAŞKA HESABA AKTARILDI

    İncelemede Seyfettin G.'nin hesabındaki paranın toplam 23 bin 900 liranın başka hesaba aktarıldığı anlaşıldı.

    Prof. Dr. Seyfettin G. kendisini telefonla dolandıran şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    Seyfettin G.'nin söz konusu şikayeti, suç yeri itibari yetkisizlik kararıyla Beykoz Savcılığı'na gönderildi.

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