Ekrem İmamoğlu'nu dolandırmaya çalışan şüpheli yakalandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak kendisini Yargıtay Başsavcısı ve HSYK üyesi olarak tanıtarak dolandırmaya çalışan şüpheli yakalandı. 4 suç kaydı olan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dolandırıcının hedefi oldu…

İmamoğlu'nu cep telefonundan arayan kişi, kendisini HSYK üyesi B.B. olarak tanıttı ve Antalya'da bir büfe yeri için aracılık etmesini istedi.

İkinci kez ‘Yargıtay Başsavcısı’yım dedi

Aynı kişi bir süre sonra İmamoğlu'nu bir kez daha arayıp kendisini bu kez Yargıtay Başsavcısı H.E. olarak tanıttı.

Dolandırıcı yine aynı talepte bulununca İmamoğlu şüphelendi.

Tespit edildi

Başkan İmamoğlu, hemen savcılığa başvurdu.

Ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İmamoğlu'nu arayan kişinin kimliğini tespit etti.

Serbest bırakıldı

İHA’nın haberine göre 4 suç kaydı olan Hakan B. (52) gözaltına alındı.

Hakan B.'nin sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.