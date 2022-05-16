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    Ekrem İmamoğlu'nu dolandırmaya çalışan şüpheli yakalandı

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak kendisini Yargıtay Başsavcısı ve HSYK üyesi olarak tanıtarak dolandırmaya çalışan şüpheli yakalandı. 4 suç kaydı olan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
    • 16.05.2022 - 13:14
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    Ekrem İmamoğlu'nu dolandırmaya çalışan şüpheli yakalandı

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dolandırıcının hedefi oldu…

    İmamoğlu'nu cep telefonundan arayan kişi, kendisini HSYK üyesi B.B. olarak tanıttı ve Antalya'da bir büfe yeri için aracılık etmesini istedi.

    İkinci kez ‘Yargıtay Başsavcısı’yım dedi

    Aynı kişi bir süre sonra İmamoğlu'nu bir kez daha arayıp kendisini bu kez Yargıtay Başsavcısı H.E. olarak tanıttı.

    Dolandırıcı yine aynı talepte bulununca İmamoğlu şüphelendi.

    Ekrem İmamoğlu nu dolandırmaya çalışan şüpheli yakalandı #1

    Tespit edildi

    Başkan İmamoğlu, hemen savcılığa başvurdu.

    Ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İmamoğlu'nu arayan kişinin kimliğini tespit etti.

    Serbest bırakıldı

    İHA’nın haberine göre 4 suç kaydı olan Hakan B. (52) gözaltına alındı.

    Hakan B.'nin sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Ekrem İmamoğlu nu dolandırmaya çalışan şüpheli yakalandı #2


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