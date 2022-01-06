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    Afgan göçmenlerin İran sınırında el ve ayakları dondu

    İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken el ve ayakları donan Afgan uyruklu Necibullah Niyazey ve Aşıkullah Ahmedzey tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 06.01.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 15:35
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    Afgan göçmenlerin İran sınırında el ve ayakları dondu

    Türkiye'ye İran üzerinden yasa dışı yollarla mülteci girişleri tüm engellemelere rağmen devam ediyor.

    Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmek isteyen 3 Afganistan uyruklu, kent girişindeki Kars Kapı mevkisinde polis ekiplerince yakalandı.

    EL VE AYAKLARI DONDU

    Aşırı soğuktan el ve ayakları donduğu için yürüyemez hale gelen şahıslar, ekipler tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Burada tedavilerine başlanan Afganlardan 1'i, taburcu edildi.

    PARMAKLARI KESİLECEK

    Elleri ve ayakları donan Aşıkullah Ahmedzey ile Necibullah Niyazey'in tedavisi sürüyor. Hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilen Afganlardan Necibullah Niyazey'in sol ayak parmağından ikisinin kesileceği belirtildi.

    Afgan göçmenlerin İran sınırında el ve ayakları dondu #1

    "DİĞER 7 KİŞİYE NE OLDU, BİLMİYORUM"

    Afganistan'dan Türkiye'ye gelmek için 10 arkadaşı ile birlikte yola çıktıklarını ve 15 günde yürüyerek buraya geldiklerini söyleyen, evli ve 5 çocuk babası Necibullah Niyazey, "Kar yağışı ve aşırı soğuklar, bizi birbirimizden ayırdı. 10 kişiden 3 kişi, buraya gelebildik. Diğer 7 kişiye ne oldu, bilmiyorum. Benim ayaklarım, arkadaşım Aşıkullah'ın ise elleri dondu. Diğer arkadaşımız taburcu edildi. Bizim tedavilerimiz devam ediyor. Doktor ve hemşireler bizimle çok ilgileniyor. Hepsine minnettarız ama hayalimiz de bizim gibi dondu. Buradan sonra bizi de ülkemize geri gönderecekler" dedi.

    Afgan göçmenlerin İran sınırında el ve ayakları dondu #2


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