Elazığ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Elazığ'da sağanak yağış sonrası cadde ve alt geçitleri su bastı. Su dolan caddelerde araçlar güçlükle ilerlerken, rögarlarda ise taşkınlık meydana geldi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün önceden uyardığı kuvvetli sağanak Elazığ'da etkili olmaya başladı.

Kısa süre içerisinde cadde ve sokaklar göle dönerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Taşkınlar yaşandı, sürücüler ilerleyemedi

Kentte kısa süreli yoğun bir şekilde yağan yağmurun etkisiyle, başta ana caddeler olmak üzere sokaklar suyla doldu.

Su dolan caddelerde araçlar güçlükle ilerlerken, bazı sürücüler ise beklemeyi tercih etti. Yoğun yağmurla birlikte bazı bölgelerde taşkınlar yaşandı. Alt geçitler suyla dolarken, rögarlar da taştı.