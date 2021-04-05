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- Elazığ'da 4 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Elazığ'da 4 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla birlikte gözaltına alınan 4 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 05.04.2021 - 17:49
- Güncelleme : 05.04.2021 - 17:51
Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde sokak satıcılarının tespit edilmesine yönelik çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
ELE GEÇİRİLENLER
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 100 gram metamfetamin, 319 gram esrar, 2 hassas terazi, pompalı tüfek ve av tüfeği ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.