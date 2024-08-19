Elazığ'da 10 yıllık husumette cinayet Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen 2 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.

İHA

Elazığ'ın Yıldızbağları Mahallesi'nde, 2014 yılında merkeze bağlı Yurtbaşı beldesindeki şeker fabrikasının pancar yükleme alanında fabrikaya pancar getiren 4 şahıs, daha önceden tartıştıkları Mustafa Güngör (27) ile halat yüzünden kavga etti.

Kavgada 4 kişinin arasında kalan Güngör, bıçaklanarak öldürüldü.

10 YIL SONRA BİR KİŞİ DAHA HUSUMETTE CAN VERDİ

Yaklaşık 10 yıl aradan sonra Mustafa Güngör'ün ağabeyi İ.Güngör, bugün saat 16.00 sıralarında Yıldızbağları Mahallesi'ne giderek husumetli oldukları Musa Özger ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle İ.Güngör, Musa Özger'e üç el ateş ederek yaraladı. Ağır yaralanan Özger, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Olayın ardından şüpheli İ.Güngör kaçarak kayıplara karıştı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra kimliğini belirlediği şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı. Musa Özger'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)