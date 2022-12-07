Elazığ'da 14 yaşındaki sürücünün yaptığı kaza kamerada

14 yaşındaki sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç; bir otomobile ve pastaneye çarparak durdu. 1 çalışanın yaralandığı kaza kameraya yansırken, 3 kişinin şans eseri kurtulduğu görüldü.

Elazığ'daki Mustafa Paşa Mahallesi’nde, 5 Aralık günü akşamı, bir kaza olayı meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen 14 yaşındaki çocuk, ailesinden izinsiz aldığı 23 HE 467 plakalı hafif ticari araç ile 23 AC 938 plakalı otomobile çarptı.

Kaza nedeniyle savrulan hafif ticari araç, pastaneye çarparak durdu.

O sırada pastane önündeki tezgahta bekleyen biri kız çocuğu 3 kişi, şans eseri yara almadı.

14 yaşındaki çocuk, bir süre şok geçirdi

Çarpmanın etkisiyle; pastane içerisinde bulunan tezgahın geriye doğru gitti ve işletme sahibi Resul Çetin’in oğlu 16 yaşındaki Muhammed Emin Çetin, hafif şekilde yaralandı.

İşletmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaza sonrası hafif ticari araçtan çıkan çocuk, bir süre şok geçirdikten sonra yakınlarını aradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Çetin, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kimse şikayetçi olmadı

Bölgeye gelen sürücünün ailesi, otomobildeki ve pastanedeki bütün zararı karşılayacağını söyleyince kimse şikayetçi olmadı.

Bunun üzerine çocuğa ehliyetsiz araç kullanmaktan, ruhsat sahibine de aracın kullanılmasına izin verdiği için cezai işlem uygulandı.

Elazığ'da 14 yaşındaki sürücünün yaptığı kaza VİDEO

Resul Çetin: Maddi olarak zararımız 25 bin TL

İşletme sahibi Resul Çetin, kaza sırasında oğlu ve çalışanlarla birlikte tezgahta olduğunu belirterek, "Müşterilerimiz vardı. Onlarla ilgileniyorduk. Birden yukarıdan dengesiz bir aracın geldiğini gördük. Sonra bir otomobile vurdu. Bayağı bir ses geldi.

Araca çarptıktan sonra bizim üzerimize gelmeye başladı. Tezgaha dalınca oğlumun ayağı tezgahın arasında kaldı. Öyle bir kargaşa yaşandı. Ambulansı falan aradık. Aracı kullanan küçük bir çocuktu. Maddi olarak zararımız 25 bin TL." dedi.

Muhammed Emin Çetin: Yürürken biraz ağrı var

DHA'nın haberine göre; kazadan yaralı olarak kurtulan Muhammed Emin Çetin de, "Kazadan sonra araç bizim tezgaha girdi. Ayağım da tezgahın altında kaldı. Ambulans ile beni hastaneye kaldırdılar. Buz uygulaması yaptık. Şu an sadece yürürken biraz ağrı var.” diye konuştu.

















