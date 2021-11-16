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    Elazığ'da 210 kilo esrar ele geçirildi

    Jandarma ekiplerince yapılan takip sonucu 210 kilogram esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 16.11.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 11:01
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    Elazığ'da 210 kilo esrar ele geçirildi

    Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    Yapılan takip sonucu şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu.

    Araçta yapılan aramada, 3 kilogram kubar esrar ve 1 kilo skunk ele geçirildi.

    5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Ayrıca şüphelilerin farklı adreslerinde yapılan operasyonlarda ise 110 kilogram toz ile 97 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

    Elazığ da 210 kilo esrar ele geçirildi #1

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