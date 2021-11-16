- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Elazığ'da 210 kilo esrar ele geçirildi
Elazığ'da 210 kilo esrar ele geçirildi
Jandarma ekiplerince yapılan takip sonucu 210 kilogram esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 16.11.2021 - 10:35
- Güncelleme : 16.11.2021 - 11:01
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Yapılan takip sonucu şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 3 kilogram kubar esrar ve 1 kilo skunk ele geçirildi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ayrıca şüphelilerin farklı adreslerinde yapılan operasyonlarda ise 110 kilogram toz ile 97 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.