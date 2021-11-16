Elazığ'da 210 kilo esrar ele geçirildi

Jandarma ekiplerince yapılan takip sonucu 210 kilogram esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan takip sonucu şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 3 kilogram kubar esrar ve 1 kilo skunk ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca şüphelilerin farklı adreslerinde yapılan operasyonlarda ise 110 kilogram toz ile 97 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.