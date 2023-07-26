Elazığ’da 3 çocuğa otomobil çarptı Kontrolsüz şekilde aniden yola çıkan 3 çocuğa otomobil çarptı. Kazada çocuklar yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

3 çocuk kontrolsüz şekilde yola çıktı, kaza kaçınılmaz oldu…

Elazığ’ın merkez Sanayi Mahallesi’ndeki yoldan karşıya geçmeye çalışan çocuklar, dikkatsizliklerinin kurbanı oldu.

Aniden yola fırladılar

Aniden yola fırlayan çocuklara, 44 ABU 106 plakalı araç çarptı.

Sürücü M.Ş.Ç., frene bastı, hatta manevra da yaptı ancak çarpmaktan kaçınamadı.

Çarpmanın etkisi ile çocuklar yere düşerek yaralandı.

3'ü de tedavi altına alındı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaza ile ilgili soruşturma başladı.