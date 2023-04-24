Elazığ'da 350 dilenciye ceza kesildi Elazığ'da zabıta ekipleri, Ramazan ayında dilenerek ciddi kazanç sağlayan 350 dilenciye 98 bin lira idari para cezası kesti.

İHA

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Ramazan ayında özellikle cami, AVM, bankamatik ve market önleri ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek ekipler tarafından yakalandı.

Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan 350 dilenci Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

Burada dilencilerin üzerlerinde bulunan paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu gereği her birine para cezası kesildi.

98 bin lira ceza kesildi

İl dışından geldikleri belirlenen dilencilere, toplam 98 bin lira para cezası kesilirken, üzerlerinde bulunan paralara da el konuldu.

Zabıta ekiplerinin dilenci operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.