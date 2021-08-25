Elazığ’da 457 kök Hint keneviri ele geçirildi

Dağlık alanda Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda, 457 kök Hint keneviri bulundu.

Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Palu ilçesindeki dağlık alanda Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

470 GRAM ESRAR BULUNDU

Bölgeye düzenlenen operasyonda, 457 kök Hint keneviri ile 470 gram esrar ele geçirdi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Keneviri eken ve esrarı saklayan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.