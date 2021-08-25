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    Elazığ’da 457 kök Hint keneviri ele geçirildi

    Dağlık alanda Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda, 457 kök Hint keneviri bulundu.
    • DHA
    • 25.08.2021 - 12:11
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 12:16
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    Elazığ’da 457 kök Hint keneviri ele geçirildi

    Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Çalışmalar kapsamında Palu ilçesindeki dağlık alanda Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

    470 GRAM ESRAR BULUNDU

    Bölgeye düzenlenen operasyonda, 457 kök Hint keneviri ile 470 gram esrar ele geçirdi.

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Keneviri eken ve esrarı saklayan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Elazığ’da 457 kök Hint keneviri ele geçirildi #1

    Elazığ’da 457 kök Hint keneviri ele geçirildi #2

    Elazığ’da 457 kök Hint keneviri ele geçirildi #3

    Elazığ’da 457 kök Hint keneviri ele geçirildi #4

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