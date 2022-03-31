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    Elazığ'da 4'üncü kattan aracın üzerine düşen kadının durumu kritik

    Bir binanın 4'üncü katından, park halindeki aracın üzerine düşen kadın ağır yaralandı. Kazanın nedeni belirlenemezken, yaralı kadının durumunun ağır olduğu bildirildi.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 16:51
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    Elazığ'da 4'üncü kattan aracın üzerine düşen kadının durumu kritik

    Elazığ Merkez, Üniversite Mahallesi üzerinde sıra dışı bir olay yaşandı.

    N.Y. isimli kadın, bilinmeyen bir nedenden dolayı binanın 4. katından aşağı park halinde bulunan bir hafif ticari aracın üzerine düştü.

    Kadının düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    KADINA ARAÇ ÜZERİNDE MÜDAHALE

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi araç üzerine çıkarak yaptı.

    Ardından araç üzerinden indirilen kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Elazığ da 4 üncü kattan aracın üzerine düşen kadının durumu kritik #1

    YARALININ DURUMU KRİTİK

    Kadının durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

    Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

    Elazığ da 4 üncü kattan aracın üzerine düşen kadının durumu kritik #2


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