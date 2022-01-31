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    Elazığ'da 6 katlı binada yangın çıktı

    Elazığ’da 6 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler 3 binanın daha çatısına sıçrarken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
    • İHA
    • 31.01.2022 - 01:30
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    Elazığ'da 6 katlı binada yangın çıktı

    Elazığ merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesinde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde bulunan 3 binanın çatısına sıçradı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

    Polis ekipleri, şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri çalışma başlatırken, yangın ve alevler kentin birçok noktasından görüldü.

    Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

    Elazığ da 6 katlı binada yangın çıktı #1

    Elazığ da 6 katlı binada yangın çıktı #2

    Elazığ da 6 katlı binada yangın çıktı #3


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