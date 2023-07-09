Elazığ'da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı Elazığ’da yıkımına başlanan ağır hasarlı bina, iş makinesinin makasının dokunmasıyla yerle bir oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kahramanmaraş’ta meydana gelen tarihi deprem felaketinden sonra hem yaralar sarılıyor hem de ağır hasarlı binalar yıkılıyor.

6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Tek hamlede yıkıldı

Bu çerçevede, merkeze bağlı Yeni Mahallesi’nde yıkımına başlanan 6 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu.

Ortalık toz bulutu ile kaplanırken, o anlar hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.