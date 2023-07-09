İHA
Kahramanmaraş’ta meydana gelen tarihi deprem felaketinden sonra hem yaralar sarılıyor hem de ağır hasarlı binalar yıkılıyor.
6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Tek hamlede yıkıldı
Bu çerçevede, merkeze bağlı Yeni Mahallesi’nde yıkımına başlanan 6 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu.
Ortalık toz bulutu ile kaplanırken, o anlar hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.