Elazığ’da aile arasında tıraş makinesi kavgası: Palayla saldırdı

Tıraş makinesinin yere düşmesi ile amca yeğen arasında berberde başlayan kavga, aile arasında kavgaya neden oldu. Dükkan sahibinin amcaya pala ile saldırdığı anlar, kameraya yansıdı.

Elazığ’da, Yazıkonak beldesinde 1 yıl önce, Mustafa Tekeş’in berberde çıraklık yapan oğlu ile kardeşi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, aile içine husumet soktu.

Amca ve yeğen arasındaki tartışmada yere düşen tıraş makinesi kırıldı. Berber dükkanı sahibi olan Tekeş’in oğlunun dayısı A.V., eniştesi Mustafa Tekeş’ten kırılan tıraş makinesinin parasını istedi.

Burada çıkan tıraş makinesi anlaşmazlığ,ı iki aile arasında süren 1 yıllık kavgaya sebep oldu.

İHA’nın haberine göre; 1 yıl içerisinde yaşanan 3'üncü olayda, Tekeş ve kardeşi evlerinin önünde Tekeş'in kayınbiraderi tarafından pala ile saldırıya uğradı. Tekeş, kafası, elleri ve sırtından kardeşi ise bacağından yaralandı.

Olay anları kamerada

Olay anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıslar, adli mercilerce serbest bırakıldı. İlk olayın mahkemesi sürerken ikinci olayın yaşandığını aktaran Tekeş, şahısların ceza almasını istedi.

“Parayı alma bahanesi ile kardeşimin evine girmeye çalıştılar”

Mustafa Tekeş, yaşanan olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Oğlum berberde dayısının yanında çalışıyor. Kardeşim tıraş olmaya gitmişti. Orada amca yeğen arasında bir kavga olmuş ve tıraş makinesi yere düşmüş. Bunun parasını bizden istediler. Onlar 250 lira istedi. Makineyi al, fişini kes getir, paranı vereyim dedim. Bu 250’den 1.250 liraya kadar çıktı. Ben bunu yine kabul ettim. Bunlar bu parayı alma bahanesi ile kardeşimin evine girmeye çalıştı.

“Pala ile kafama, sırtıma, elime vurdular”

Kardeşim kendini savunma amaçlı oğlum ile dayısını orada yaralıyor. Aradan bir sene sonra geldiler beni ve kardeşimi kapımın önünde darbettiler. Kesici alet pala ile kafama, sırtıma, elime vurdular. Kardeşimin de bacağına vurdular. Kardeşim 17 dikiş yedi. Ben kafamdan 4 dikiş, parmaklarımdan 7 dikiş yedim.





“Doğduğum yeri terk etmek zorunda kalacağım”

Huzurumuz kalmadı. Böyle giderse evi alıp buradan götürmek zorundayım. Biz şikayetçiyiz. Artık bıktık ve usandık. Doğduğum yeri terk etmek zorunda kalacağım. Bunların ceza almasını istiyorum. İlk olayın mahkemesi sürerken bu ikinci olayı yaptılar. Geldiler bizi darbettiler.”