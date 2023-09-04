Elazığ'da ailesinin karıştığı kavgayı ayıran polis vuruldu Ailesinin yanına tatile geldiği sırada çıkan tartışmada kavgayı ayırırken pompalı tüfekle vurulup ölen 35 yaşındaki polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı.

DHA

Husumet kavgasında yine kan aktı...

Elazığ'da görev yapan 35 yaşındaki polis memuru Veysel Egin, 3 gün izin alıp 2 Eylül'de, memleketi Diyarbakır'ın Hani ilçesine geldi.

Dün sabah ailesiyle başka bir ailenin kavga ettiğini gören Egin, tarafları ayırmaya çalıştı.

Yaralı polis hayatını kaybetti

Bu sırada karşı aileden K.D.'nin ateşlediği pompalı tüfekle yaralandı.

İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Hani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi olan Egin, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Egin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Egin'in cenazesi, Adli Tı'pta yapılan otopsinin ardından Kuyular Mahallesi'ndeki törenin ardından toprağa verildi.

Şüpheli tutuklandı

Olayda tüfeği ateşlediği belirlenen ve gözaltına alınan 16 yaşındaki K.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

K.D.'nin ailesinin ise apar topar mahalleden taşındığı öğrenildi.