Elazığ'da aldatıldığını öğrenen kadın, evi ateşe verdi

İHA
Elazığ'ın Yemişlik Mahalle’sinde meydana gelen olayda, kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın, cinnet getirerek yaşadığı evi ateşe verdi.
Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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