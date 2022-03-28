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- Elazığ’da amatör lig maçında kavga: 18 kırmızı kart çıktı
Elazığ’da amatör lig maçında kavga: 18 kırmızı kart çıktı
- DHA
- 28.03.2022 - 03:40
- Güncelleme : 28.03.2022 - 03:41
Elazığ’da Bölgesel Amatör Lig 1'inci Bölge 3'üncü Grup 16'ncı hafta karşılaşmasında lider Fırat Üniversitesi GSK, Bismil 1936 Gençlik ve Spor'u ağırladı.
SAHADAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan mücadele 4-1'lik skor ile Elazığ ekibinin üstünlüğünde devam ederken, karşılaşmanın 88'inci dakikasında futbolcular arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Elazığ’da amatör lig maçında kavga: 18 kırmızı kart çıktı - VİDEO
18 KIRMIZI KART ÇIKTI
Güvenlik güçleri kavgaya müdahale etti. Futbolcuları ayırmak için biber gazı kullanılırken kavga, zorlukla kontrol altına alındı. Fırat Üniversitesi GSK'dan 6 futbolcu ile 1 yönetici, Bismil 1936 Gençlik'ten 10 futbolcu ve 1 yöneticiye maçın hakemi tarafından kırmızı kart gösterildi. Maç tatil edilirken, müsabakanın sonucuna ilişkin son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.