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    Elazığ’da amatör lig maçında kavga: 18 kırmızı kart çıktı

    Bölgesel Amatör Lig 1'inci Bölge 3'üncü Grup lideri Fırat Üniversitesi GSK ile Bismil 1936 Gençlik maçı, çıkan olaylar nedeniyle yarım kalırken, karşılaşmada 18 kırmızı kart gösterildi.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 03:40
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 03:41
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    Elazığ’da amatör lig maçında kavga: 18 kırmızı kart çıktı

    Elazığ’da Bölgesel Amatör Lig 1'inci Bölge 3'üncü Grup 16'ncı hafta karşılaşmasında lider Fırat Üniversitesi GSK, Bismil 1936 Gençlik ve Spor'u ağırladı.

    SAHADAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

    Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan mücadele 4-1'lik skor ile Elazığ ekibinin üstünlüğünde devam ederken, karşılaşmanın 88'inci dakikasında futbolcular arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

    Elazığ’da amatör lig maçında kavga: 18 kırmızı kart çıktı - VİDEO

    18 KIRMIZI KART ÇIKTI

    Güvenlik güçleri kavgaya müdahale etti. Futbolcuları ayırmak için biber gazı kullanılırken kavga, zorlukla kontrol altına alındı. Fırat Üniversitesi GSK'dan 6 futbolcu ile 1 yönetici, Bismil 1936 Gençlik'ten 10 futbolcu ve 1 yöneticiye maçın hakemi tarafından kırmızı kart gösterildi. Maç tatil edilirken, müsabakanın sonucuna ilişkin son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

    Elazığ’da amatör lig maçında kavga: 18 kırmızı kart çıktı #1

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    Elazığ’da amatör lig maçında kavga: 18 kırmızı kart çıktı #3

    Elazığ’da amatör lig maçında kavga: 18 kırmızı kart çıktı #4

    Elazığ’da amatör lig maçında kavga: 18 kırmızı kart çıktı #5

    Elazığ’da amatör lig maçında kavga: 18 kırmızı kart çıktı #6

    Elazığ’da amatör lig maçında kavga: 18 kırmızı kart çıktı #7


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