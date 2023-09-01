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Elazığ'da ambulansta müdahale edilen yaralı vurularak öldürüldü Abone Olun

Elazığ'da ambulansta müdahale edilen yaralı vurularak öldürüldü Elazığ'da iki grubun silahlı kavgası sonrası yaralıya müdahale edildiği sırada ambulansa gelen şüpheli ateş etti. 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Elazığ merkez Doğukent Mahallesi'nde ki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Cumhur Kaya (26) olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansta vuruldu Sağlık görevlileri yerde olan Hüseyin Kaya'yı (57) alıp taşıdıkları ambulansta müdahale ederken karşı taraftan bir şüpheli gelip tabancayla yaralıya ateş etti. Ambulanstaki Hüseyin Kaya da yaşamını yitirirken diğer yaralı ise başka bir ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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