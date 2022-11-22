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    Elazığ'da, ara tatilde okuldan hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

    Ara tatilde girdikleri okuldan kantindeki kasayı soyduktan sonra yiyecekleri poşete dolduran 3 şüpheli, müdürün odasından da bilgisayar ve televizyon çaldı.
    • 22.11.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 16:46
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    Elazığ'da, ara tatilde okuldan hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

    Elazığ’da, 18 Kasım’da akşam saatlerinde ara tatili fırsat bilen şüpheliler, Çaydaçıra Mahallesi’ndeki Fırat Anadolu Lisesi’ni gözüne kestirdi.

    Bodrum katındaki pencereden okula giren kar maskeli 3 kişi, önce kantindeki kasadan bozuk paraları aldı, sonra yiyecekleri poşete doldurdu.

    Müdürün odasından bilgisayar ve televizyon çalındı

    Buradan da okul müdürünün odasına geçen şüpheliler, bilgisayar ve televizyonu da çaldı. DHA’nın haberine göre; pazartesi sabah saatlerinde okula gelen ve hırsızlığı fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.

    Şüpheliler, kameralardan tespit edildi

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, okul ve çevresindeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

    Okulun kantininden sorumlu olan Hüseyin Güler, hırsızlık olaylarının daha önce de yaşandığını söyledi.

    Elazığ'da, ara tatilde okuldan hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı ViDEO

    Elazığ da, ara tatilde okuldan hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı #1

    Elazığ da, ara tatilde okuldan hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı #2

    Elazığ da, ara tatilde okuldan hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı #3


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