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    Elazığ'da aracın çarptığı 5 yaşındaki kız kurtarılamadı

    Annesi ile cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 4 yaşındaki minik kıza, otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu hayatını kaybetti.
    • 23.11.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 14:40
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    Elazığ'da aracın çarptığı 5 yaşındaki kız kurtarılamadı

    Elazığ'ın Kuvayi Milliye Caddesi'nde kan donduran bir dehşet yaşandı.

    Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan anne İ.D. (34) ve kızı Eleysa D.’ye (5), Z.S. (49) idaresindeki 23 T 0498 plakalı otomobil çarptı.

    İHA'nın haberine göre kazada, anne ve kız yaralandı.

    Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Anne-kız, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

    Minik beden kurtarılamadı

    Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 5 yaşınki Eleysa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Elazığ da aracın çarptığı 5 yaşındaki kız kurtarılamadı #1

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