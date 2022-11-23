- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Elazığ'da aracın çarptığı 5 yaşındaki kız kurtarılamadı
Elazığ'da aracın çarptığı 5 yaşındaki kız kurtarılamadı
Annesi ile cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 4 yaşındaki minik kıza, otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu hayatını kaybetti.
- 23.11.2022 - 14:36
- Güncelleme : 23.11.2022 - 14:40
Elazığ'ın Kuvayi Milliye Caddesi'nde kan donduran bir dehşet yaşandı.
Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan anne İ.D. (34) ve kızı Eleysa D.’ye (5), Z.S. (49) idaresindeki 23 T 0498 plakalı otomobil çarptı.
İHA'nın haberine göre kazada, anne ve kız yaralandı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Anne-kız, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Minik beden kurtarılamadı
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 5 yaşınki Eleysa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.