Elazığ'da aracın çarptığı 5 yaşındaki kız kurtarılamadı

Annesi ile cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 4 yaşındaki minik kıza, otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Kuvayi Milliye Caddesi'nde kan donduran bir dehşet yaşandı.

Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan anne İ.D. (34) ve kızı Eleysa D.’ye (5), Z.S. (49) idaresindeki 23 T 0498 plakalı otomobil çarptı.

İHA'nın haberine göre kazada, anne ve kız yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anne-kız, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Minik beden kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 5 yaşınki Eleysa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.