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    Elazığ'da arkadaşını bıçakla öldüren liseli tutuklandı

    Okulun bahçesinde arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan lise öğrencisi, tutuklandı. Katil öğrencinin ifadesinde "Şakalaşıyorduk" dediği öğrenildi.
    • 03.01.2023 - 11:45
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 12:39
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    Elazığ'da arkadaşını bıçakla öldüren liseli tutuklandı

    Elazığ'ın Palu ilçesindeki Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan 17 yaşındaki E.D. ve Ş.K., dün okulun arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ş.K., arkadaşı E.D.'yi bıçakla yaraladı.

    Kurtarılamadı

    112 Acil Sağlık ekiplerince Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Arkadaş katili Ş.K., olayın ardından gözaltına alındı.

    "Şakalaşıyorduk"

    Ş.K.'nin, ifadesinde, "Şakalaşıyorduk, birden ciddiye döndü ve kavga başladı." dediği öğrenildi.

    Elazığ da arkadaşını bıçakla öldüren liseli tutuklandı #1

    Tutuklandı

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.K., Palu Adliyesi'ne sevk edildi.

    Katil zanlısı liseli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Elazığ da arkadaşını bıçakla öldüren liseli tutuklandı #2

    Elazığ da arkadaşını bıçakla öldüren liseli tutuklandı #3

    Elazığ da arkadaşını bıçakla öldüren liseli tutuklandı #4

    Elazığ da arkadaşını bıçakla öldüren liseli tutuklandı #5


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