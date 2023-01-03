Elazığ'da arkadaşını bıçakla öldüren liseli tutuklandı

Okulun bahçesinde arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan lise öğrencisi, tutuklandı. Katil öğrencinin ifadesinde "Şakalaşıyorduk" dediği öğrenildi.

Elazığ'ın Palu ilçesindeki Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan 17 yaşındaki E.D. ve Ş.K., dün okulun arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ş.K., arkadaşı E.D.'yi bıçakla yaraladı.

Kurtarılamadı

112 Acil Sağlık ekiplerince Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arkadaş katili Ş.K., olayın ardından gözaltına alındı.

"Şakalaşıyorduk"

Ş.K.'nin, ifadesinde, "Şakalaşıyorduk, birden ciddiye döndü ve kavga başladı." dediği öğrenildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.K., Palu Adliyesi'ne sevk edildi.

Katil zanlısı liseli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.