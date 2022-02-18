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    Elazığ'da asayiş uygulaması: 40 tutuklama

    Emniyet ekiplerince düzenlenen şok asayiş uygulamasında, tespit edilen 162 kişi yakalanırken, bunlardan 40'ı sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 18.02.2022 - 15:49
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    Elazığ'da asayiş uygulaması: 40 tutuklama

    Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve yunus ekipleri son bir hafta içerisinde şok uygulamalar gerçekleştirdi.

    162 KİŞİ YAKALANDI

    Operasyonda, aranan ve asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 162 kişi yakalandı.

    SUÇ ALETLERİ ELE GEÇİRİLDİ

    Denetimler esnasında ise 12 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 85 adet fişek, 3 adet tüfek, 68 gram esrar maddesi, 68 gram esrar maddesi ele geçirilirken, çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 1 adet motosiklette belirlenen sahibine teslim edildiği bildirildi.

    40 TUTUKLAMA

    Yakalanan şahıslardan 40’ı sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    KAYBOLAN 6 ŞAHIS YAKINLARA TESLİM EDİLDİ

    Uygulamalarda kayıp olarak aranan 6 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi.

    Elazığ da asayiş uygulaması: 40 tutuklama #1


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