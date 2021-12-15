Elazığ'da asayiş uygulamasında 83 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 83 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 21'i tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde,son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Uygulamalar neticesinde aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 83 şahıs yakalandı.

83 KİŞİDEN 21'İ TUTUKLANDI

Yakalanan şahıslardan 21’i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayıp olarak aranan 11 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi.

RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Denetimler esnasında ise 6 ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan, çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil de sahibine teslim edildi.