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    Elazığ’da asfalt yüklü tır devrildi

    Asfalt yüklü tırın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
    • 04.01.2023 - 19:21
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    Elazığ’da asfalt yüklü tır devrildi

    Elazığ-Bingöl karayolundaki Gülüşkür Köprüsü'nde bir kaza olayı meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 72 AJ 670 plakalı asfalt yüklü tır bariyerlere çarparak devrildi.

    Kazada bir kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yaralı, hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre; yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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