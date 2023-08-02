Elazığ'da atı aracın arkasına bağlayıp koşturan şahsa 5 bin 505 lira ceza Elazığ'da bir atı aracın arkasına iple bağlayıp kilometrelerce koşturan şahsa 5 bin 505 lira para cezası kesildi.

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İHA

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Elazığ’ın Palu ilçesinde kayda alınan görüntüde hafif ticari araca bağlanan atın ilçe merkezine doğru ilerlediği görüldü.

Yorgun, bitap düştüğü ve ön ayağından sekerek ilerlediği göze çarpan hayvanın bağlı olduğu aracı kullanan sürücü yoluna devam etti.

Hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseldiği günde yapılan hareket, "Bu kadarı da pes" dedirtti.

5 bin 505 lira para cezası

Atın aracın ardında ilerleyişi kilometrelerce sürdüğü belirtilirken duyarsız sürücü hem hayvanın canını hem de trafik kurallarını hiçe saydığı bu görüntüler tepki çekti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Palu Kaymakamlığı atın sahibinin bulunduğunu ve toplamda 5 bin 505 liralık bir para cezası kesildiğini açıkladı.