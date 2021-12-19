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    Elazığ’da avcılık yapan şahıslara idari işlem başlatıldı

    Emniyet ekiplerinin tespit ettiği yasa dışı avcılık yapan 3 kişi hakkında idari işlem yapılırken, 2 takozsuz otomatik tüfek ele geçirildi.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 12:22
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    Elazığ’da avcılık yapan şahıslara idari işlem başlatıldı

    Elazığ’da bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları sürüyor.

    3 KİŞİYE İDARİ İŞLEM

    Başlatılan çalışmalar kapsamında 4915 sayılı kara avcılığı kanununa aykırı olarak yasa dışı avcılık yapan 3 kişi hakkında idari işlem yapılarak 2 adet takozsuz otomatik tüfeğe el konuldu.

    KONTROLLER SÜRÜYOR

    Ekiper, av koruma ve kontrolleri çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.

    Elazığ’da avcılık yapan şahıslara idari işlem başlatıldı #1

    Elazığ’da avcılık yapan şahıslara idari işlem başlatıldı #2

    Elazığ’da avcılık yapan şahıslara idari işlem başlatıldı #3

    Elazığ’da avcılık yapan şahıslara idari işlem başlatıldı #4

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