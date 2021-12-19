Elazığ’da avcılık yapan şahıslara idari işlem başlatıldı

Emniyet ekiplerinin tespit ettiği yasa dışı avcılık yapan 3 kişi hakkında idari işlem yapılırken, 2 takozsuz otomatik tüfek ele geçirildi.

Elazığ’da bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları sürüyor.

3 KİŞİYE İDARİ İŞLEM

Başlatılan çalışmalar kapsamında 4915 sayılı kara avcılığı kanununa aykırı olarak yasa dışı avcılık yapan 3 kişi hakkında idari işlem yapılarak 2 adet takozsuz otomatik tüfeğe el konuldu.

KONTROLLER SÜRÜYOR

Ekiper, av koruma ve kontrolleri çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.













