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- Elazığ’da avcılık yapan şahıslara idari işlem başlatıldı
Elazığ’da avcılık yapan şahıslara idari işlem başlatıldı
Emniyet ekiplerinin tespit ettiği yasa dışı avcılık yapan 3 kişi hakkında idari işlem yapılırken, 2 takozsuz otomatik tüfek ele geçirildi.
- İHA
- 19.12.2021 - 12:22
Elazığ’da bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları sürüyor.
3 KİŞİYE İDARİ İŞLEM
Başlatılan çalışmalar kapsamında 4915 sayılı kara avcılığı kanununa aykırı olarak yasa dışı avcılık yapan 3 kişi hakkında idari işlem yapılarak 2 adet takozsuz otomatik tüfeğe el konuldu.
KONTROLLER SÜRÜYOR
Ekiper, av koruma ve kontrolleri çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.