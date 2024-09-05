Elazığ'da ayakkabılıktaki terlikten yılan çıktı

İHA
Sabah saatlerinde Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerinin önündeki ayakkabılığın içinden terliği almaya çalışan bir kişi gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Terliğin içine yılan girdiğini fark eden vatandaş, durumu komşularına bildirdi.
DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI
Apartman sakinlerince bulunduğu yerden alınan yılan, doğal ortamına bırakıldı. Bina sakinleri de rahat bir nefes aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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