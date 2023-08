Elazığ'da aynı yerde tekrardan kaza! Virajı alamayan binanın bahçesine uçuyor

İHA

Elazığ'a Fevzi Çakmak Mahallesi Dönertaş Sokak’ta bir apartman önünde defalarca kaza yaşandı.

Son olarak bulvar üzerinde seyir halinde olan ve virajı alamayan bir sürücü, hafif ticari aracı ile bir apartmanın bahçesine uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildirken kazada, bir kişi yaralandı.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Geçen ay 3 kişi yaralanmıştı

Geçen ay yine aynı yere bir otomobil uçmuş, kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralanmıştı.

"Ortadan geçiyor ve binanın bahçesine uçuyor"

Her hafta aynı yerde kaza olduğunu ve araçların apartman bahçesine uçtuğunu dile getiren Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Eyüp Berk, şu ifadeleri kullandı:

Bu bulvarın açılışından bu yana her hafta kaza oluyor. Karşıdan gelen araçlar binanın bahçesine uçuyor. Bu da vatandaşların can ve mal güvenliği açısından çok büyük tehlike oluşturuyor.



Buranın bir an önce çözüme kavuşturulması lazım. Virajı biraz açmaları veya refüje çelik bariyer yapılması gerekiyor. Binanın alt kısmı olan istinat duvarının da yükseltilmesi gerekiyor.



Acilen yapılmasını talep ediyoruz. Artık vatandaşlar evlerinde uyuyamıyor. Korku ile kalkıp korku ile uyanıyoruz. Her an bir araç gelebilir ve bahçeye uçabilir. Bugünkü kazada bir kadın ile çocuğu saniyelik kurtuldu.



Genelde araçlar virajı alamıyor. Ortadan geçiyor ve binanın bahçesine uçuyor. Buradaki insanlar evlerinde rahat uyuyamıyor. Sıcak havalarda bahçesinde ve kapının önünde oturamıyor. Aracını kapısının önüne park edemiyor.