Elazığ'da aynı yerde tekrardan kaza! Virajı alamayan binanın bahçesine uçuyor Virajı alamayan aracın bir apartmanın bahçesine uçtuğu kazada bir kişi yaralanırken apartman sakinleri tekrarlanan kazalara karşı evlerinin önünde oturamadıklarını ifade etti.

İHA

Elazığ'a Fevzi Çakmak Mahallesi Dönertaş Sokak’ta bir apartman önünde defalarca kaza yaşandı.

Son olarak bulvar üzerinde seyir halinde olan ve virajı alamayan bir sürücü, hafif ticari aracı ile bir apartmanın bahçesine uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildirken kazada, bir kişi yaralandı.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Geçen ay 3 kişi yaralanmıştı

Geçen ay yine aynı yere bir otomobil uçmuş, kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralanmıştı.

"Ortadan geçiyor ve binanın bahçesine uçuyor"

Her hafta aynı yerde kaza olduğunu ve araçların apartman bahçesine uçtuğunu dile getiren Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Eyüp Berk, şu ifadeleri kullandı: