Elazığ'da babasının cenazesini almaa giden depremzede kaza yaptı İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan araç sürücülerinden birinin kente, Gaziantep'ten babasının cenazesini almaya geldiği öğrenildi.

İHA

Elazığ'da yürekleri burkan bir olay yaşandı.

Gece saatlerinde trafiğin yoğun olduğu Hazardağlı Kavşağı’nda Y.G. yönetimindeki otomobil ile M.H. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Ekipler olay yerine geldi

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

İnceleme sürüyor

Trafiğin kontrollü bir şekilde ilerlemesini sağlayan polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Deprem bölgesinden geldiler

Öte yandan, M.H. idaresindeki araçtaki sürücü ve yanında yolculuk yapanların 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin en çok etkilediği Nurdağı ilçesinden geldiği ortaya çıktı.

Babasının cenazesini almaya geldi

Yaklaşık 10 gün önce sürücü M.H.’nin babasının rahatsızlığından dolayı Elazığ’daki bir hastaneye kaldırılarak ameliyat olduğu bildirildi.

Sürücünün, bugün hayatını kaybeden babasının cenazesinin almaya geldiği öğrenildi.