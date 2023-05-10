Elazığ'da bakımını yaptırdığı motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti Elazığ'da yarım saat önce bakımını yaptırdığı motosikleti ile otomobile çarpan genç sürücü yaşamını yitirdi.

İHA

Motosiklet kazası Elazığ'da can aldı.

Edinilen bilgiye göre Mustafa Ulukaya, motosikletinin yazlık bakımlarını yaptırdı.

Ardından trafiğe çıkan 21 yaşındaki Ulukaya, Hilalkent Mahallesi Malatya Caddesi'nde T.D. idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Ulukaya ağır yaralandı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Ulukaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.