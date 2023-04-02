Elazığ'da bayram öncesi mağaza açılışı yaptı: İndirimli ürünler izdiham yaşattı Mağaza açılışında fiyatların düştüğünü öğrenen vatandaşlar ucuz ürün alabilmek için sabah saatlerinde kuyruğu girdi. Kapıların açılmasıyla izdiham kaçınılmaz oldu.

İHA

Son dönemlerde sosyal medyada mağaza açılışı ya da indirim günlerinde çekilen videolar gündem oluyor.

Telefon, halı, tencere indirimleri vatandaşları adeta hırslandırıyor.

Öyle ki indirim haberini günler öncesinden öğrenenler, sabahın erken saatlerde kuyruğa dahi giriyor.

Bu kez görüntüler Elazığ'dan.

Kentte yeni ev eşyaları satan mağaza, açılışına özel kampanya düzenledi. İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.

Kontrollü giriş sağlanamadı

Belirlenen saatte müşteriler için açılan kapılara hücum yaşanınca, mazağa yetkilileri durumu kontrol altına almaya çalıştı.

İçeri girişlerde kontrolü sağlamaya çalışan görevliler, vatandaşları küçük gruplar halinde aldı. İçeri alımlarda adeta izdihamlar yaşandı.

"Bayram öncesi vatandaşlarımız faydalansın diye açılış yaptık"

Mağaza sahibi Hüseyin Ayçiçek, şu ifadeleri kullandı:

Halkımıza ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir ilgi ve talep vardı, biz yetişemedik. Fiyatlar çok uygun. Biz bu fiyatlarla bayram öncesi vatandaşlarımız faydalansın diye böyle bir günde açılış yaptık. Büyük bir izdiham yaşandı.

"Çok kalabalık yoğun bir ilgi var"

İndirimden faydalanan vatandaşlardan Seher Yıldırım, “İndirim çok güzel. Kızım nişanlı, ona çeyiz parçaları aldık. Fiyatlar çok uygun. Çok kalabalık, yoğun bir ilgi var. Aşırı kalabalık var". diye konuştu.