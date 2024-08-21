Elazığ'da bıçaklı saldırgan, kaçmasın diye odaya kilitlendi Şehirde bir şahıs, iş yerinde karşılaştığı husumetlisine bıçakla saldırdı. Olayda 1 kişi yaralanırken işletme sahibi, saldırganı odaya kilitleyip polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Şahıs, polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı.

İHA

Elazığ'ın Çarşı Mahallesi Hürriyet Cadde’sinde meydana gelen olayda, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, alışveriş yapmak için bir kuyumcuya girdi.

İsmi öğrenilemeyen vatandaş, alışveriş yaptığı sırada husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Olayda bir kişi yaralandı. Esnafın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ODAYA KİLİTLEYEREK POLİSLERE TESLİM ETTİ

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşletme sahibi, husumetlisini bıçakla yaralayan zanlıyı odaya kilitleyerek polis ekiplerine teslim etti.

Gözaltına alınan şahıs karakola götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)