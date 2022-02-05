Elazığ'da bir şahıs, kaldırımda yürürken çukura düştü

Evine gitmek üzere yola koyulan şahıs, yürürken bir anda kendisini çukurda buldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, şahsı 2 saatlik mücadele sonucunda bulunduğu çukurdan kurtardı.

Elazığ’ın merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde evine gitmekte olan Sait Dağdeviren kaldırımın çökmesi sonucu yaklaşık 2 metrelik çukura düştü.

Dağdeviren’in yardım sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleriyle birlikte sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İtfaiye ekipleri, yeniden oluşabilecek çökmeye karşı ilk olarak şahsın başına baret geçirdi ve çukurun etrafına şerit çekti. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra çukura giren itfaiye personelleri bir yandan içerideki suyu tahliye ederken, bir yandan da bazen elleriyle bazen de ekipmanlarıyla toprağı kazdı.

2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU ÇIKARTILDI

Bacağı sıkışan ve büyük acı çeken Dağdeviren de ekiplere zaman zaman yardım etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Dağdeviren bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sait Dağdeviren'in çukura düştüğü anın görüntüleri ortaya çıktı.