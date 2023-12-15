Elazığ'da bozayı gölü yüzerek geçti

DHA
Elazığ’ın Karakoçan ile Tunceli’nin Mazgirt ilçesi arasındaki Tatar baraj gölünde sandallarıyla balıkçılık yapan 2 kişi, suyun Tunceli tarafındaki kıyıya yüzmeye çalışan boz ayıyı fark etti.
Yüze yüze kıyıya ulaştı
Bir süre yüzdükten sonra Mazgirt ilçesindeki kıyıya ulaşan bozayı, koşarak bölgeden uzaklaştı.
Balıkçılar ayıyı alkışladı
Ayının karşıya geçişini alkışlayarak kutlayan balıkçılar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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