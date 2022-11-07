Elazığ'da cips paketinden esrar çıktı

Jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, araçta arama yapıldı. Şüpheli çantada bulunan cips paketinden 1 kilo esrar ele geçirildi.

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor.

Elazığ il Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde kaçırılacağı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce yapılan takip ve çalışmalarda M.P. ve Ü.Y.'nin bulundukları araç tespit edilerek Elazığ-Diyarbakır karayolunda durdurulup arama yapıldı.

Cips paketinden esrar çıktı

Jandarma ekiplerince yapılan arama sonucunda şüphelilerin çantalarında cips paketleri içerisinde 1 kilo toz esrar ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre, jandarma ekiplerince şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.