Yurdun dört bir yanından her gün hırsızlık haberleri geliyor...
Bu kez olayın adresi Elazığ.
Hırsızlar ise her zamankinden farklı olarak bir grup çocuk...
Bölgede hizmet veren bir lokantayı hedef alan 5 çocuk, akşam saatlerinde dükkana geldi.
Tornavida ile içeri girdiler
Kapıya yaklaşan 5 çocuktan 2'si, tornavidayla kapıyı açıp içeri girdi.
Kasaya yönelen çocuklar, bozuk paraları alıp iş yerinden ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Çalışma başlatıldı
İş yeri sahibi Mehmet Demirel, lokantayı açmaya geldiğinde, kapının açık olduğunu ve kasadaki bozuk paraların yerinde olmadığını gördü.
İhbar üzerine, adrese gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini alıp şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
"Esnafımızın hepsi bu konudan şikayetçi"
Demirel, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Cumartesi günü saat 21.50 sıralarında 5-6 kişilik bir grup, dükkanımı soymak için geliyor. Kendi babalarının malıymış gibi elinde tornavidayla vuruyorlar, kapıyı zorlayıp açıyorlar. Buradan kasada olan bozuk paraları hepsini topluyorlar, alıp götürüyorlar, kapıyı da açık bırakıyorlar. Esnafımızın hepsi bu konudan şikayetçidir. Görüntüler de elimizde mevcut, polis aldı bunları. Gereğinin yapılmasını emniyetimizden talep ediyoruz.