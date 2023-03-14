Elazığ'da çocuk hırsızlar lokantadan bozuk para çaldı Kentte hizmet veren lokantanın camını tornavida ile açıp içeri giren çocukların kasadaki bozuk paraları çalma anı, kameralara yansıdı.

Yurdun dört bir yanından her gün hırsızlık haberleri geliyor...

Bu kez olayın adresi Elazığ.

Hırsızlar ise her zamankinden farklı olarak bir grup çocuk...

Bölgede hizmet veren bir lokantayı hedef alan 5 çocuk, akşam saatlerinde dükkana geldi.

Tornavida ile içeri girdiler

Kapıya yaklaşan 5 çocuktan 2'si, tornavidayla kapıyı açıp içeri girdi.

Kasaya yönelen çocuklar, bozuk paraları alıp iş yerinden ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çalışma başlatıldı

İş yeri sahibi Mehmet Demirel, lokantayı açmaya geldiğinde, kapının açık olduğunu ve kasadaki bozuk paraların yerinde olmadığını gördü.

İhbar üzerine, adrese gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini alıp şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"Esnafımızın hepsi bu konudan şikayetçi"

Demirel, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı: