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- Elazığ'da damada Müslüm Gürses sürprizi
Elazığ'da damada Müslüm Gürses sürprizi
- İHA
- 26.08.2021 - 16:42
- Güncelleme : 26.08.2021 - 16:59
Elazığ’da, Elazığspor ve çeşitli kluüplerde futbol oynadıktan sonra sonra Elazığ Belediyespor’da yardımcı antrenörlük, Kovancılarspor’da teknik sorumluluk yapan Samet Ersöz, Elif Özdemir ile hayatını birlşetirdi.
Genç çiftin düğün merasimine aile yakınlarının yanı sıra futbol camiasından da isimler katıldı.
Davetliler arasında bulunan damadın arkadaşları, Ersöz’e küçük bir sürpriz hazırladı.
SÖZÜ ŞARKIYLA KESİLDİ
Nikah memurunun evlilik sorusuna ‘evet’ cevabını vermek üzereyken, Ersöz’ün sözü Müslüm Gürses’in ‘Son Pişmanlık Neye Yarar’ şarkısı ile kesildi.
Elazığ'da damada Müslüm Gürses sürprizi ViDEO
GÜLÜŞMELERE NEDEN OLDU
Şarkının açılması salonda misafirler arasında gülüşmelere neden oldu.
Yaşanan eğlenceli dakikaların ardından Ersöz’ün de evet demesiyle genç çift, atılan imzalarla hayatlarını birleştirdi.