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    Elazığ'da damada Müslüm Gürses sürprizi

    Samet Ersöz ile Elif Özdemir’in düğün merasiminde Ersöz’ün evet demesine fırsat vermeyen arkadaşları, ‘Son Pişmanlık Neye Yarar’ şarkısını çaldı.
    • İHA
    • 26.08.2021 - 16:42
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 16:59
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    Elazığ'da damada Müslüm Gürses sürprizi

    Elazığ’da, Elazığspor ve çeşitli kluüplerde futbol oynadıktan sonra sonra Elazığ Belediyespor’da yardımcı antrenörlük, Kovancılarspor’da teknik sorumluluk yapan Samet Ersöz, Elif Özdemir ile hayatını birlşetirdi.

    Genç çiftin düğün merasimine aile yakınlarının yanı sıra futbol camiasından da isimler katıldı.

    Davetliler arasında bulunan damadın arkadaşları, Ersöz’e küçük bir sürpriz hazırladı.

    SÖZÜ ŞARKIYLA KESİLDİ

    Nikah memurunun evlilik sorusuna ‘evet’ cevabını vermek üzereyken, Ersöz’ün sözü Müslüm Gürses’in ‘Son Pişmanlık Neye Yarar’ şarkısı ile kesildi.

    Elazığ'da damada Müslüm Gürses sürprizi ViDEO

    Elazığ da damada Müslüm Gürses sürprizi #1

    GÜLÜŞMELERE NEDEN OLDU

    Şarkının açılması salonda misafirler arasında gülüşmelere neden oldu.

    Yaşanan eğlenceli dakikaların ardından Ersöz’ün de evet demesiyle genç çift, atılan imzalarla hayatlarını birleştirdi.

    Elazığ da damada Müslüm Gürses sürprizi #2

    Elazığ da damada Müslüm Gürses sürprizi #3

    Elazığ da damada Müslüm Gürses sürprizi #4

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