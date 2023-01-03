Petrol
84.98
-1.08%
Euro
19.7817
-0.90%
Dolar
18.7369
0.13%
Altın
1.105
0.74%
Borsa
5628
0.00%
Bitcoin
317.290
-0.42%
BTXN Coin
6.89
12.76%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Elazığ'da damat dehşeti: Kayınpederini bıçakladı

    Eşi ile boşanma aşamasında olan damat, karşılaştığı kayınpederi ile tartışmaya başladı. Damat, giderek hararetlenen tartışmada kayınpederini bıçaklayarak kaçtı.
    • 03.01.2023 - 14:39
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 14:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da damat dehşeti: Kayınpederini bıçakladı

    Elazığ'da aile içi dehşet yaşandı.

    Hürriyet Caddesi'nde gerçekleşen olayda, eşiyle boşanma aşamasındaki damat, yolda kayınpederi ile karşılaşınca tartışmaya başladı.

    Kayınpederini bıçakladı

    Tartışmanın büyümesiyle damat, cebinden çıkardığı bıçakla kayınpederi Hasan K.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

    Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Saldırgan damat aranıyor

    Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

    Elazığ da damat dehşeti: Kayınpederini bıçakladı #1

    Elazığ da damat dehşeti: Kayınpederini bıçakladı #2


    Manchester United, Aboubakar'a talip oldu
    Futbol

    Manchester United, Aboubakar'a talip oldu

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!
    Advertorial

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!

    İETT otobüsleri duraktaki yolcuları almadı
    3. Sayfa

    İETT otobüsleri duraktaki yolcuları almadı

    Görüş Bildir