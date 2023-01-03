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- Elazığ'da damat dehşeti: Kayınpederini bıçakladı
Elazığ'da damat dehşeti: Kayınpederini bıçakladı
Eşi ile boşanma aşamasında olan damat, karşılaştığı kayınpederi ile tartışmaya başladı. Damat, giderek hararetlenen tartışmada kayınpederini bıçaklayarak kaçtı.
- 03.01.2023 - 14:39
- Güncelleme : 03.01.2023 - 14:48
Elazığ'da aile içi dehşet yaşandı.
Hürriyet Caddesi'nde gerçekleşen olayda, eşiyle boşanma aşamasındaki damat, yolda kayınpederi ile karşılaşınca tartışmaya başladı.
Kayınpederini bıçakladı
Tartışmanın büyümesiyle damat, cebinden çıkardığı bıçakla kayınpederi Hasan K.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırgan damat aranıyor
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.