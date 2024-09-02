Elazığ'da denemek için bindiği motosikleti çaldı İlanda gördüğü motosikleti sahibinden 'deme sürüşü' yapmak üzere alan şahıs bir daha ger dönmeyince motosiklet sahibi dolandırıldığını anladı.

İHA

Elazığ'da yaşayan yabancı uyruklu Mervan İuuz, satmak istediği motosikleti için internet üzerinden bir ilan oluşturdu.

Ardından bir şahıs İuzz’un çalıştığı dükkanın önüne gelerek motosiklet için pazarlık yaptı.

'DENEME SÜRÜŞÜ' DİYİP MOTOSİKLETİ ÇALDI

İki taraf 35 bin lirada anlaştı ve şahıs, deneme sürüşü yapmak istedi.

İlk turda sokağın başına gidip geri gelen şahıs, ‘Motosikletin iyi çalışıyor’ dedi ve ikinci tura geçti.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Şahıs ardından motosikletle ile sokaktan uzaklaştı.

Bir süre sonra şahsın gelmediğini fark eden İuuz, motosikletinin çalındığını anlayarak polisin yolunu tuttu.

İKİNCİ TURDA GİTTİ VE DÖNMEDİ

Olayı anlatan Halit Vahyebey, “Arkadaşımın yanına biri geldi. Motosikleti görmüş ve fiyatta anlaşmışlar. İkinci gün yine geldi. Cuma günü geldi, pazarlık yaptılar ve anlaştılar.

Denemek için motosikleti aldı ve gitti. Bir daha da dönmedi. Şikayetçi olduk ve halen bekliyoruz. İlk denemede sokağın sonuna kadar gitti ve geldi. Motosikletin çok iyi çalışıyor dedi. İkinci turda ise gitti ve dönmedi.

35 bin anlaşmışlar. Polislere video ve fotoğrafları da verdik. Arkadaşımızın motosikletinin biran önce bulunmasını istiyoruz” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)